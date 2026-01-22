Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
1
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.51
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Лео Карлссон и Брудин, вероятно, не сыграют за сборную Швеции на ОИ-2026 из-за травм

Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин и нападающий «Анахайма» Лео Карлссон, вероятно, не смогут принять участие в Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"Мы подождем еще несколько дней, чтобы посмотреть, не произойдет ли что-нибудь экстраординарное, но в настоящее время мы исходим из предположения, что они не сыграют на Олимпийских играх.

Юнас и Лео — замечательные хоккеисты и замечательные люди. Но, похоже, у них нет шанса сыграть на турнира. Я понимаю их боль [из-за этого].

Посмотрим, какие шаги мы предпримем в отношении нашей команды и состава. Мы уверены в глубине нашей команды", — сказал главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам.

Ранее стало известно, что Карлссон пропустит 3−5 недель из-за травмы бедра. Брудин не играет с 12 января из-за повреждения нижней части тела.