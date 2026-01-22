Лео Карлссон и Брудин, вероятно, не сыграют за сборную Швеции на ОИ-2026 из-за травм

"Мы подождем еще несколько дней, чтобы посмотреть, не произойдет ли что-нибудь экстраординарное, но в настоящее время мы исходим из предположения, что они не сыграют на Олимпийских играх.
Юнас и Лео — замечательные хоккеисты и замечательные люди. Но, похоже, у них нет шанса сыграть на турнира. Я понимаю их боль [из-за этого].
Посмотрим, какие шаги мы предпримем в отношении нашей команды и состава. Мы уверены в глубине нашей команды", — сказал главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам.
Ранее стало известно, что Карлссон пропустит 3−5 недель из-за травмы бедра. Брудин не играет с 12 января из-за повреждения нижней части тела.