Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Малкин набрал 1+1 с полезностью «+3» и стал первой звездой матча с «Калгари». У форварда «Питтсбурга» 37 очков за 34 игры в сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1) и стал первой звездой встречи.

Источник: Спортс"

39-летний форвард открыл счет, а позднее ассистировал Егору Чинахову на вторую шайбу «Пингвинс» в игре.

Малкин провел на льду 15:26, нанес три броска в створ, совершил три потери, сделал один силовой прием и заблокировал один бросок. Он завершил встречу с полезностью «плюс 3».

В этом сезоне на его счету 37 (11+26) очков в 34 матчах при полезности «плюс 12».

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше