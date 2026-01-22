Малкин набрал 1+1 с полезностью «+3» и стал первой звездой матча с «Калгари». У форварда «Питтсбурга» 37 очков за 34 игры в сезоне

39-летний форвард открыл счет, а позднее ассистировал Егору Чинахову на вторую шайбу «Пингвинс» в игре.
Малкин провел на льду 15:26, нанес три броска в створ, совершил три потери, сделал один силовой прием и заблокировал один бросок. Он завершил встречу с полезностью «плюс 3».
В этом сезоне на его счету 37 (11+26) очков в 34 матчах при полезности «плюс 12».
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше