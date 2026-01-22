Владимир Юрзинов: «Мы мало изучаем феномен “Металлурга” — команда придает новое звучание элементам советского хоккея. Это радует»

Но здесь дело даже не в результате. Голы, очки, секунды меня интересуют не в первую очередь. Как в свое время меня, как тренера, интересовала не столько серия из трех чемпионств родного московского «Динамо», сколько строительство базы в Новогорске. Ведь чемпионства приходят и уходят, а база остается — и на ней закладывается хоккейный фундамент страны, воспитываются новые поколения чемпионов страны и мира.