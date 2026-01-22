Ричмонд
Владимир Юрзинов: «Мы мало изучаем феномен “Металлурга” — команда придает новое звучание элементам советского хоккея. Это радует»

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов поделился мнением о системе «Металлурга».

— Владимир Владимирович, что для себя отметили в КХЛ в Новом году?

— Считаю, что мы мало говорим и мало изучаем феномен «Металлурга». Сейчас время похожих команд, у которых мастерство — на удовлетворительном уровне и которые чередуют победы с поражениями. И вот на их фоне возвышается «Металлург», отрыв которого над преследователями — больше десяти очков. По современным меркам это очень солидно.

Но здесь дело даже не в результате. Голы, очки, секунды меня интересуют не в первую очередь. Как в свое время меня, как тренера, интересовала не столько серия из трех чемпионств родного московского «Динамо», сколько строительство базы в Новогорске. Ведь чемпионства приходят и уходят, а база остается — и на ней закладывается хоккейный фундамент страны, воспитываются новые поколения чемпионов страны и мира.

Вот и «Металлург» пошел по этому пути. В Магнитогорске создан хоккейный город — из «Металлурга», «Магнитки» и «Стальных Лисов». Говорил о том, что важнейшим шагом стал запуск клуба ВХЛ — и теперь многие выпускники «Магнитки» выходят на первые роли в «Металлурге».

В свое время именно системой мы шли вперед с «Динамо». Потом законодателем моды стал хоккейный город СКА. Теперь впереди всех — Магнитогорск.

Мне очень нравится сам хоккей «Металлурга». Сейчас в КХЛ идет дрейф в сторону упрощений и силовой игры. Магнитогорск не следует в этом фарватере, Разин и его штаб стараются сохранить элементы советского хоккея, придать им новое звучание. Это радует.

Вообще считаю, что феномен нынешнего Магнитогорска нам нужно тщательно изучать на уровне КХЛ. И следовать ему, брать пример, — сказал Юрзинов.