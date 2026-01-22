Овечкин не забил в 5-й игре подряд: ассист, два броска в створ и полезность «0» за 23:13 на льду с «Ванкувером»

40-летний форвард провел на льду 23:13, отметился голевой передачей, нанес два броска в створ (еще 3 в блок и 4 — мимо), допустил две потери и проиграл одно вбрасывание из одного, завершив встречу с полезностью «0».
В этом сезоне на счету Овечкина 43 (20+23) очка за 51 матч при показателе полезности «0».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше