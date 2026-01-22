Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
П1
1.35
X
6.27
П2
7.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.72
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
П1
2.30
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Овечкин не забил в 5-й игре подряд: ассист, два броска в створ и полезность «0» за 23:13 на льду с «Ванкувером»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4) и продлил безголевую серию до 5 игр.

Источник: Спортс"

40-летний форвард провел на льду 23:13, отметился голевой передачей, нанес два броска в створ (еще 3 в блок и 4 — мимо), допустил две потери и проиграл одно вбрасывание из одного, завершив встречу с полезностью «0».

В этом сезоне на счету Овечкина 43 (20+23) очка за 51 матч при показателе полезности «0».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше