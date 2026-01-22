Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах регулярок НХЛ — 785. Капитан «Питтсбурга» вышел на 8-е место в истории лиги

38-летний форвард обошел Марио Лемье и вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам в гостевых играх регулярок — 785 (301+484) баллов.
Его опережают только Александр Овечкин (809, «Вашингтон»), Марсель Дионн (811), Рон Фрэнсис (820), Стив Айзерман (857), Яромир Ягр (860), Марк Мессье (880) и Уэйн Гретцки (1298).
В этом сезоне на счету Кросби 56 (26+30) очков в 49 матчах при полезности «плюс 2».
