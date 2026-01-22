Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
7.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Гендиректор «Шанхая» о Лаве: «Овечкин очень лестно отзывался о нем. Он сказал, что если возможно договориться, то надо обязательно это сделать»

Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых прокомментировал информацию, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посоветовал клубу подписать контракт с тренером Митчем Лавом.

Источник: Спортс"

— Правда, что советовались с Овечкиным по поводу Лава?

— Овечкин очень лестно отзывался [о нем]. Характеристика была достаточно хорошая. Овечкин сказал: «Если есть возможность договориться, то это надо обязательно сделать», — сказал Белых.

Ранее Лав работал ассистентом главного тренера в «Кэпиталс».

Тренер «Шанхая» Лав прилетел в Россию: «Слышал о стране и об организации только позитивные отзывы. Очень рад быть здесь».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше