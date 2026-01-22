Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.60
П2
4.17
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.80
П2
7.10
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.90
П2
4.99
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
1
:
Детройт
2
П1
X
П2

Митч Лав: «Овечкин — великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как он находит шайбу, невероятно»

Новый главный тренер «Шанхая» Митч Лав поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

Лав ранее входил в тренерский штаб «Кэпиталс». В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Овечкин — великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как шайба находит его, как он находит шайбу, это невероятно.

Приятно смотреть, как команда помогала ему побить рекорд, как все его поддерживали, как он над этим работал. Это то, что я никогда не забуду. Рад быть частью этого, наблюдать это, быть в моменте. Рад, что у меня есть друг, ценю его отношение", — сказал Лав.

