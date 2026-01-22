Митч Лав: «Овечкин — великолепный игрок. У него невероятный талант и навык забивать голы. То, как он находит шайбу, невероятно»

Приятно смотреть, как команда помогала ему побить рекорд, как все его поддерживали, как он над этим работал. Это то, что я никогда не забуду. Рад быть частью этого, наблюдать это, быть в моменте. Рад, что у меня есть друг, ценю его отношение", — сказал Лав.