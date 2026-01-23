Ричмонд
Белоруссия обжалует отказ IIHF в допуске к международным соревнованиям

МИНСК, 22 янв — РИА Новости. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) не согласна с решением Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях и обжалует его в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается на официальном сайте ФХБ.

Источник: Спорт РИА Новости

«Федерация хоккея Беларуси выражает решительное несогласие с решением Международной федерации хоккея о продлении отстранения сборных и клубных команд от участия в международных соревнованиях под эгидой организации, в связи с чем направляет открытое письмо в адрес совета IIHF», — говорится в заявлении.

ФХБ подчеркивает, что данное решение было принято без каких-либо консультаций с организацией, несмотря на многочисленные просьбы, а также ФХБ не была предоставлена ​​возможность представить свою позицию и аргументы.

«Совет IIHF в очередной раз не предоставил никаких подтверждающих документов, анализа, используя лишь очень расплывчатое понятие “соображения безопасности”, — говорится в документе.

Белорусская федерация считает, что решения совета IIHF с февраля 2022 года носят дискриминационный характер по отношению к белорусским хоккейным командам и членам сообщества и принимаются на национальной и политической почве.

«Мы считаем решения совета IIHF необоснованными, несправедливыми, незаконными, идущими вразрез с руководящими документами IIHF (включая устав, уставные нормы и кодекс честности IIHF), а также несоответствующими рекомендации МОК от 11 декабря 2025 года. ФХБ намерена защищать законные права и интересы своих членов путем обжалования решений IIHF, а также порядка принятия таких решений, используя дисциплинарные/апелляционные процедуры в рамках IIHF и CAS», — говорится в заявлении.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
