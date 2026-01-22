Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.82
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.01
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Третьяк о продлении бана России: «Подадим в суд, мы должны защищать свои права. Пусть оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность, уже надоело об этом слышать»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о развитии хоккея в России.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно о решении ИИХФ продлить отстранение российских сборных от международных соревнований. Совет ИИХФ считает, что возвращение российских и белорусских сборных в сезоне-2026/27 пока небезопасно. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.

ФХР заявила, что обжалует решение ИИХФ в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— То, что так развивается хоккей в России — это ответ на западные санкции?

— Мы поднимаем хоккей в стране везде, где можно. И детский хоккей развиваем, и приходим в маленькие деревни и города. Я в Ульяновске сейчас открыл стадион у студентов. Очень много езжу по стране. Наша задача — популяризация нашего хоккея. Мы любим этот вид спорта, он наш.

То, что мы не играем на международной арене, для нас минус. Потому что мы не чувствуем те силы, которые имеем. Всегда, когда ты играешь против сильного соперника, понимаешь, где твои ошибки, в чем нужно добавить, что мы упустили.

Конечно, мы вернемся на международную арену. Хотим вернуться как можно быстрее. Но, к сожалению, международная федерация не идет по пути МОК. Ведь Международный олимпийский комитет уже сказал, что нужно допускать хотя бы юношеские и молодежные сборные России и Беларуси.

И я думаю, в будущем все равно справедливость восторжествует. Ну, а на сегодняшний день — мы подадим в суд. Мы должны защищать свои права. Пусть там оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность. Но об этом уже надоело слышать, — заявил Третьяк.

