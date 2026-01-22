Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.82
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.01
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, развивают хоккей. Возможно, они сыграют на Олимпиаде-2030, все зависит от того, как они будут готовиться»

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о шансах 40-летнего Александра Овечкина и 39-летнего Евгения Малкина сыграть на Олимпийских играх-2030.

Россия не примет участия в Олимпиаде-2026.

— Как вы реагируете на новости о том, что Олимпиада в Милане пройдет на недостроенном катке?

— Я там не был, и мне тяжело комментировать их инфраструктуру. Скажу только, что у нас в России много прекрасной хоккейной инфраструктуры, есть замечательный лед.

А на то, что в Милане, мы повлиять не можем. Нас там нет. И это на их совести.

— Вам не обидно, что Александр Овечкин и Евгений Малкин лишены последнего шансы выиграть медаль Олимпиады?

— Всегда обидно, когда человека несправедливо лишают мечты. Но что мы можем с этим сделать? Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, они замечательно развивают хоккей в России. Мы с ними постоянно на связи, общаемся, идет обмен опытом. На их примере растут дети, которые влюбляются в хоккей. И они точно будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это наше будущее.

И я не согласен, что для Овечкина и Малкина это последний шанс. Все зависит от того, как они будут готовиться в следующие четыре года. Возможно, они будут в лучшей форме, чем сегодня, и сыграют на Олимпиаде-2030 во Франции.

Нужно оптимистично смотреть вперед и готовиться к Олимпиаде-2030, чтобы там завоевать золото, — заявил Ротенберг.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше