Роман Ротенберг: «Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, развивают хоккей. Возможно, они сыграют на Олимпиаде-2030, все зависит от того, как они будут готовиться»

Россия не примет участия в Олимпиаде-2026.
— Как вы реагируете на новости о том, что Олимпиада в Милане пройдет на недостроенном катке?
— Я там не был, и мне тяжело комментировать их инфраструктуру. Скажу только, что у нас в России много прекрасной хоккейной инфраструктуры, есть замечательный лед.
А на то, что в Милане, мы повлиять не можем. Нас там нет. И это на их совести.
— Вам не обидно, что Александр Овечкин и Евгений Малкин лишены последнего шансы выиграть медаль Олимпиады?
— Всегда обидно, когда человека несправедливо лишают мечты. Но что мы можем с этим сделать? Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, они замечательно развивают хоккей в России. Мы с ними постоянно на связи, общаемся, идет обмен опытом. На их примере растут дети, которые влюбляются в хоккей. И они точно будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это наше будущее.
И я не согласен, что для Овечкина и Малкина это последний шанс. Все зависит от того, как они будут готовиться в следующие четыре года. Возможно, они будут в лучшей форме, чем сегодня, и сыграют на Олимпиаде-2030 во Франции.
Нужно оптимистично смотреть вперед и готовиться к Олимпиаде-2030, чтобы там завоевать золото, — заявил Ротенберг.