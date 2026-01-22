Роман Ротенберг: «Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, развивают хоккей. Возможно, они сыграют на Олимпиаде-2030, все зависит от того, как они будут готовиться»

— Всегда обидно, когда человека несправедливо лишают мечты. Но что мы можем с этим сделать? Овечкин и Малкин — прекрасные граждане России, они замечательно развивают хоккей в России. Мы с ними постоянно на связи, общаемся, идет обмен опытом. На их примере растут дети, которые влюбляются в хоккей. И они точно будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира. Это наше будущее.