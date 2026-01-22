Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.82
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.01
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.50
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Ларионов о Локтионове: «Он уже не в команде. Стараемся найти ему обмен»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что клуб ищет варианты обмена для нападающего Андрея Локтионова.

Источник: Спортс"

Сегодня СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне Локтионов провел 34 матча и набрал 7 (1+6) очков.

— Какие перспективы видите у новичка Коледова?

— Не слишком хорошо его знаю. Сегодня с ним пообщался. Видел его в составе «Салавата Юлаева», «Локомотива», прошел сильные команды. Хороший парень. Сказал ему: «Добро пожаловать в команду». И чтобы собирал свои вещи во Владивостоке и дал ему пару дней, чтобы переехать в Петербург.

Он пропустит матч с «Торпедо», но будет на игре с «Локомотивом». Это игрок, который занимает важную роль в обороне, жесткий игрок.

— Возможны ли еще усиления до дедлайна?

— Да. Кого хотим, не всегда просто получить. У нас есть несколько дней до дедлайна. Но не хотим сделать обмен лишь для журналистов, так как это хорошо для газет. Пока есть Коледов, а дальше посмотрим.

— Причина отсутствия Локтионова — травма?

— Локтионов уже не в команде. Стараемся найти ему обмен.

— Почему Плотников вышел без капитанской нашивки? Почему выбор пал на Зайцева?

— Мы решили сделать небольшую ротацию, потому что Зайцев — опытный парень, один из тех игроков, которые очень много лет в этой индустрии. Решили дать немного спокойствия, потому что Сергей Плотников — суровый парень, настоящий боец.

Никита взял на себя эту ношу. Провел хороший матч. Голос Зайцева в раздевалке и игра на льду дает нам уверенность, что не может не радовать, — сказал Ларионов.