Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после матча против СКА (2:1).

Источник: Спортс"

— Тяжелая игра, чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть. Победили — молодцы.

— Гутика поставили к Морозову и Порядину. Получается, разрушили их связку с Ружичкой. Как оцените?

— В конце вернули. Была одна тренировка у Гутика. Тяжеловато ему еще в плане тактики. С каждой игрой ему будет проще, будет играть лучше.

— Назвали бы Санкт-Петербург фартовым городом для «Спартака», учитывая победы над СКА и «Шанхайскими Драконами»?

— Посмотрим, как будет дальше. Здесь больше не от фарта, а от самой игры. Ребятам надо отдать должное. Молодцы, стояли на своем. Вратарь тоже красавец, в концовке нас выручил.

— Как себя чувствует Ярош после столкновения?

— Тяжело сказать. Завтра будет обследование. Будем понимать, что и как. Надеюсь, обойдется.

— Вы поиграли против Ларионова много в НХЛ. Сейчас ретроспектива предыдущих встреч мелькает?

— Застал еще, когда Игорь играл в ЦСКА, в сборной пересекались. Конечно, есть воспоминания. Было тяжело, когда была русская пятерка в «Детройте». Сейчас больше сконцентрирован на команде и на том, чтобы обыграть коллегу по тренерскому цеху, — сказал Жамнов.

«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне, сегодня — 2:1. Команда Ларионова проиграла 3-ю игру подряд и идет 8-й на Западе.