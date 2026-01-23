Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.82
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Ларионов об 1:2 от «Спартака»: «Доволен командой, энергетикой, желанием. Где-то были небольшие ошибки, это самое печальное. По содержанию, по качеству игры было хорошо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче против «Спартака» (1:2).

Источник: Спортс"

— Хороший матч. По содержанию, по качеству игры было хорошо. К сожалению, нам не удалось довести матч до победы. Соперник забил два гола.

Доволен командой, энергетикой, желанием. Где-то были небольшие ошибки. Это самое печальное.

Заканчивая игру, приходя в тренерскую, раздевалку, ты хочешь сказать пару слов команде, всегда ищешь правильные слова, эмоционально это непросто. Понимаю, что ребята выложились, играли до конца.

Приятно, что болельщики, которые заполнили стадион, играли большую роль в той энергетике, которой нуждается команда. От лица команды хочу их поблагодарить. Надо быть терпеливыми. То, что сегодня произошло, нам вернется с другой стороны, когда придет удача. Ребята сыграли хороший матч, это не может не радовать.

— Почему сложности возникают в матчах со «Спартаком»?

— Если бы я работал в этой команде лет пять-шесть, я бы сказал, что есть сложности с этой командой. У нас еще есть игра с этой командой в Москве.

Было сказано, что этот соперник принципиальный для СКА. Ребята понимали, что такие матчи нужно уметь выигрывать, уметь терпеть. У нас есть время для того, чтобы все проанализировать, перевернуть страницу и двигаться к следующей игре, — сказал Ларионов.

«Спартак» обыграл СКА в 3-й раз в сезоне, сегодня — 2:1. Команда Ларионова проиграла 3-ю игру подряд и идет 8-й на Западе.