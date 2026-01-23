«Питтсбург» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы на 3-й минуте матча, трижды поразив ворота Джерри. Три гола за 0:37 — 3-й результат в истории клуба

На 2:20 и 2:42 отличился Энтони Манта — второй среди самых ранних дублей в истории «Пингвинс», рекорд у Боба Эрри (2 шайбы к 01:42 в 1986 году в матче с «Виннипегом»).
На 2:57 шайбу забросил Сидни Кросби.
Три гола за 37 секунд — третий результат в истории «Питтсбурга». Рекорд был установлен в 1972 году (3 гола за 27 секунд в матче с «Сент-Луисом»), второй результат был показан в 1993 году (3 гола за 29 секунд в матче с «Эдмонтоном»).
Отметим, что ворота «Ойлерс» сегодня защищает Тристан Джерри, перешедший в канадский клуб по ходу сезона из «Питтсбурга».