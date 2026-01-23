Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.28
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

«Питтсбург» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы на 3-й минуте матча, трижды поразив ворота Джерри. Три гола за 0:37 — 3-й результат в истории клуба

«Питтсбург» забросил 3 шайбы в ворота «Эдмонтона» на 3-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ (3:1, второй период).

На 2:20 и 2:42 отличился Энтони Манта — второй среди самых ранних дублей в истории «Пингвинс», рекорд у Боба Эрри (2 шайбы к 01:42 в 1986 году в матче с «Виннипегом»).

На 2:57 шайбу забросил Сидни Кросби.

Три гола за 37 секунд — третий результат в истории «Питтсбурга». Рекорд был установлен в 1972 году (3 гола за 27 секунд в матче с «Сент-Луисом»), второй результат был показан в 1993 году (3 гола за 29 секунд в матче с «Эдмонтоном»).

Отметим, что ворота «Ойлерс» сегодня защищает Тристан Джерри, перешедший в канадский клуб по ходу сезона из «Питтсбурга».