«Питтсбург» забросил «Эдмонтону» 3 шайбы на 3-й минуте матча, трижды поразив ворота Джерри. Три гола за 0:37 — 3-й результат в истории клуба

Три гола за 37 секунд — третий результат в истории «Питтсбурга». Рекорд был установлен в 1972 году (3 гола за 27 секунд в матче с «Сент-Луисом»), второй результат был показан в 1993 году (3 гола за 29 секунд в матче с «Эдмонтоном»).