Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Детройт
2
П1
6.40
X
3.28
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Михеев забил «Каролине» в меньшинстве и стал 1-й звездой матча с 1+1. У него 9+8 в 45 играх в сезоне

Форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу в меньшинстве и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б). Его признали первой звездой встречи.

На счету 31-летнего россиянина стало 17 (9+8) очков в 45 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Михеев (18:35, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 2 блока и 1 перехват.