Дорофеев забил «Бостону» — 21-й гол в сезоне. У него 5+2 в последних 6 играх

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (21+16) очков в 49 играх при полезности «минус 7». В последних 6 матчах — 7 (5+2) баллов.
Сегодня Дорофеев (20:04, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:4).
