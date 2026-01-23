Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.28
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Дорофеев забил «Бостону» — 21-й гол в сезоне. У него 5+2 в последних 6 играх

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:4).

Источник: Спортс"

На счету 25-летнего россиянина стало 37 (21+16) очков в 49 играх при полезности «минус 7». В последних 6 матчах — 7 (5+2) баллов.

Сегодня Дорофеев (20:04, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.