Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
овертайм
Миннесота
3
:
Детройт
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.06
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2

Малкин забил «Эдмонтону», обокрав Макдэвида, и стал 2-й звездой матча с 1+1 и полезностью «+3». У него 39 очков и «+15» в 32 играх в сезоне

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (6:2).

Во втором периоде нападающий сделал счет 5:1, обокрав капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида в своей зоне и совершив проход к воротам Тристана Джерри.

39-летний россиянин был признан второй звездой встречи. На его счету стало 39 (12+27) очков в 35 играх при полезности «+15».

Сегодня Евгений (19:02 — первое время среди форвардов «Пингвинс», «+3») реализовал единственный бросок в створ и допустил 2 потери.

