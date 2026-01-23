Малкин забил «Эдмонтону», обокрав Макдэвида, и стал 2-й звездой матча с 1+1 и полезностью «+3». У него 39 очков и «+15» в 32 играх в сезоне

Во втором периоде нападающий сделал счет 5:1, обокрав капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида в своей зоне и совершив проход к воротам Тристана Джерри.
39-летний россиянин был признан второй звездой встречи. На его счету стало 39 (12+27) очков в 35 играх при полезности «+15».
Сегодня Евгений (19:02 — первое время среди форвардов «Пингвинс», «+3») реализовал единственный бросок в створ и допустил 2 потери.
