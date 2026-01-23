Капризов набрал 2+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой. У него 10 очков в 4 последних играх

Гол 28-летнего россиянина в овертайме принес «Уайлд» победу. Он прервал безголевую серию из 5 игр и был признан третьей звездой встречи (первой стал форвард Матс Зукарелло с 2+1, второй — защитник Куинн Хьюз с 0+3).
На счету Капризова стало 62 (27+35) очка в 52 играх в сезоне при полезности «+10». При этом в последних 4 матчах у него 10 (2+8) баллов и «+5».
Сегодня Кирилл (25:38, «+3») реализовал 2 из 8 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.