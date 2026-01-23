Ричмонд
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

Капризов набрал 2+1 в матче с «Детройтом» и стал 3-й звездой. У него 10 очков в 4 последних играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ).

Гол 28-летнего россиянина в овертайме принес «Уайлд» победу. Он прервал безголевую серию из 5 игр и был признан третьей звездой встречи (первой стал форвард Матс Зукарелло с 2+1, второй — защитник Куинн Хьюз с 0+3).

На счету Капризова стало 62 (27+35) очка в 52 играх в сезоне при полезности «+10». При этом в последних 4 матчах у него 10 (2+8) баллов и «+5».

Сегодня Кирилл (25:38, «+3») реализовал 2 из 8 бросков в створ и допустил 1 потерю.

