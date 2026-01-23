Ричмонд
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2

Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).

35-летний канадец был признан первой звездой встречи. Хет-трик стал для него вторым в сезоне (первый был в составе покера в матче с «Сент-Луисом») и 16-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

Среди действующих игроков больше матчей с 3+ шайбами только у Александра Овечкина («Вашингтон», 33) и Давида Пастрняка («Бостон», 19).

В текущем сезоне на счету Стэмкоса стало 36 (24+12) очков в 50 играх при полезности «минус 14». За карьеру в рамках регулярок — 1226 (606+620) баллов в 1214 матчах.

