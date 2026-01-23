Ричмонд
Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне — хочется, что все это увидели»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил, что не собирается завершать карьеру.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 39-летнего форварда с зарплатой 6,1 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

"Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я стараюсь изо всех сил, потому что знаю, что хочу сыграть еще один сезон.

Хочу показать, что я все еще хороший хоккеист. Хочется, чтобы все увидели, что я могу играть в следующем сезоне Это моя цель на данный момент«, — сказал Евгений Малкин после матча против “Эдмонтона” (6:2), в котором он набрал 2 (1+1) очка.

Евгений набрал 39 (12+27) очков при полезности «плюс 15» в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.

