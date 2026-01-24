Ричмонд
Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго», забил буллит в серии и стал 2-й звездой. У него 74 очка и «+25» в 45 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил единственную шайбу своей команды с игры в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:1 Б). Его признали второй звездой встречи.

На счету 32-летнего россиянина стало 74 (25+49) очка в 45 играх в сезоне при полезности «+25».

Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров лиги с отставанием в 11 баллов от лидеров — Нэтана Маккиннона («Колорадо») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»).

Сегодня Кучеров (23:48, «+1») реализовал единственный бросок в створ, допустил 1 потерю и реализовал свой буллит в послематчевой серии.

