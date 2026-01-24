Дорофеев забил «Торонто» — 22-й гол в сезоне. У него 6+2 в последних 7 играх

На счету 25-летнего россиянина стало 38 (22+16) очков в 49 играх при полезности «минус 8». В последних 7 матчах — 8 (6+2) баллов.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3).
На счету 25-летнего россиянина стало 38 (22+16) очков в 49 играх при полезности «минус 8». В последних 7 матчах — 8 (6+2) баллов.
Сегодня Дорофеев (17:05, «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.