Овечкин забил «Калгари» в пустые ворота — 1-й гол за 6 матчей. У него 6 бросков, 1 хит, 3 потери и «+1» за 17:49

Гол стал для 40-летнего россиянина первым в последних 6 играх. В текущем сезоне у него 44 (21+23) очка в 52 играх.
Сегодня Овечкин (17:49, «+1») реализовал 1 из 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери.
Овечкин забил 918-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф — 995-й, до рекорда Гретцки — 21 шайба.
