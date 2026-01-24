Корешков после 3:1 с «Адмиралом»: «Трактор» заслужил победу. Глотов сильно ударился об лед, ждем информацию. Дай бог, все обойдется"

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Нападающий челябинской команды Василий Глотов получил травму, ударившись головой об лед.
— Тяжелый матч. Была небольшая пауза, выбились немного из ритма. Нужна была победа, парни молодцы, дотерпели, ловили шайбу на себя. В конце сыграли здорово и заслужили победу.
— На пользу пошло изменение первой тройке?
— Все на пользу идет.
— Григоренко после гола сдал?
— Так бы не сказал, матч на матч не приходится. Все неплохо выглядят.
— После игры не было музыки в раздевалке. С чем связано?
— Я за музыку не отвечаю (смеется).
— Что с Глотовым?
— К сожалению, удар о лед был сильным. Ждем информацию, дай бог, все обойдется, — сказал Корешков.