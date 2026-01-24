Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Юта
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.50
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
3-й период
Айлендерс
4
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.05
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Корешков после 3:1 с «Адмиралом»: «Трактор» заслужил победу. Глотов сильно ударился об лед, ждем информацию. Дай бог, все обойдется"

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Нападающий челябинской команды Василий Глотов получил травму, ударившись головой об лед.

Источник: Спортс"

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче Fonbet КХЛ. Нападающий челябинской команды Василий Глотов получил травму, ударившись головой об лед.

— Тяжелый матч. Была небольшая пауза, выбились немного из ритма. Нужна была победа, парни молодцы, дотерпели, ловили шайбу на себя. В конце сыграли здорово и заслужили победу.

— На пользу пошло изменение первой тройке?

— Все на пользу идет.

— Григоренко после гола сдал?

— Так бы не сказал, матч на матч не приходится. Все неплохо выглядят.

— После игры не было музыки в раздевалке. С чем связано?

— Я за музыку не отвечаю (смеется).

— Что с Глотовым?

— К сожалению, удар о лед был сильным. Ждем информацию, дай бог, все обойдется, — сказал Корешков.