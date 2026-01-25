Кучеров набрал 1+3 в матче с «Коламбусом». У него 78 очков в 46 играх — вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 32-летнего россиянина стало 78 (26+52) очков в текущем сезоне при полезности «+25».
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини.
Сегодня Кучеров (22:43, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 4 потери.
