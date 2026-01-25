Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
4
:
Вашингтон
4
Все коэффициенты
П1
3.58
X
1.77
П2
5.12
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. Он продлил до 5 серию игр с 2+ очками — 3+9 на отрезке

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:4 ОТ). Его признали второй звездой встречи.

На счету 28-летнего россиянина стало 64 (28+36) очка в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+8» — делит 6-е место в гонке бомбардиров лиги.

Капризов продлил до 5 серию игр с 2+ очками — у него 12 (3+9) баллов на этом отрезке.

Сегодня Кирилл (25:32, «минус 2») реализовал 1 из 7 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема, допустил 2 потери и получил 2 малых штрафа.

