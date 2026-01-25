Капризов набрал 1+1 в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. Он продлил до 5 серию игр с 2+ очками — 3+9 на отрезке

На счету 28-летнего россиянина стало 64 (28+36) очка в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+8» — делит 6-е место в гонке бомбардиров лиги.
Капризов продлил до 5 серию игр с 2+ очками — у него 12 (3+9) баллов на этом отрезке.
Сегодня Кирилл (25:32, «минус 2») реализовал 1 из 7 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 2 силовых приема, допустил 2 потери и получил 2 малых штрафа.
