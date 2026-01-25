Кучеров сделал 50+ ассистов в 7 сезонах в НХЛ и обновил рекорд «Тампы». Среди россиян в истории лиги он делит лидерство с Малкиным и Панариным

На счету 32-летнего россиянина стало 78 (26+52) очков в текущем сезоне при полезности «+25».
Сезон с 50+ результативными передачами стал для Кучерова 7-м в лиге. Он стал новым рекордсменом «Лайтнинг» по их числу, обогнав Мартена Сен-Луи.
Среди россиян в истории НХЛ Никита теперь делит лидерство по числу таких сезонов с Евгением Малкиным («Питтсбург», 7 — при этом еще в 3 сезонах было по 49 ассистов) и Артемием Панариным («Рейнджерс», 7).
Отметим, что в текущем сезоне у Панарина 37 ассистов в 51 игре, у Малкина — 27 в 35.
По 4 таких сезона на счету Александра Овечкина («Вашингтон», в текущем сезоне — 23 передачи в 53 играх), Сергея Федорова и Павла Дацюка.
Рекорд лиги по числу таких сезонов принадлежит Уэйну Гретцки (18). Среди действующих игроков лучший результат у Сидни Кросби («Питтсбург», 12).