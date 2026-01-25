Овечкин без очков в матче с «Эдмонтоном»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 15:29. У него 1 гол в последних 7 играх

На счету 40-летнего россиянина 44 (21+23) балла в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+2».
При этом у него только 1 гол в последних 7 матчах (при 22 бросках в створ ворот) — в пустые ворота «Калгари».
Сегодня Овечкин (15:29, «+1») 1 раз бросил в створ, сделал 1 блок, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.
