Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2

Овечкин без очков в матче с «Эдмонтоном»: 1 бросок, 3 хита и «+1» за 15:29. У него 1 гол в последних 7 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:6 ОТ).

На счету 40-летнего россиянина 44 (21+23) балла в 53 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

При этом у него только 1 гол в последних 7 матчах (при 22 бросках в створ ворот) — в пустые ворота «Калгари».

Сегодня Овечкин (15:29, «+1») 1 раз бросил в створ, сделал 1 блок, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.

