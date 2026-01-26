Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.44
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.90
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Ничушкин набрал 28-е очко в сезоне — ассист против «Торонто». У форварда «Колорадо» 11+17 и «+4» в 41 матче сезона

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1).

Источник: Спортс"

Сегодня на счету 30-летнего россиянина: 1 ассист, 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием и «плюс 1» за 17:04 на льду.

Теперь в активе Ничушкина 28 (11+17) баллов при полезности «плюс 4» в 41 матче нынешней регулярки.