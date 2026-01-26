Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
0
:
Вегас
0
П1
2.90
X
4.44
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Нью-Джерси
1
П1
1.45
X
3.90
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Анахайм
П1
2.45
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

«Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева

«Спартак» обменял 30-летнего канадского нападающего Нэйтана Тодда в «Ак Барс».

Источник: Спортс"

Красно-белые взамен получили 25-летнего защитника Артемия Князева и форварда Брэндона Биро.

В текущем Fonbet Чемпионате КХЛ Тодда набрал 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делит с Адамом Ружичкой первое место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне.

На счету Князева 4 (1+3) очка и «плюс 5» в 21 матче за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В активе Брэндона Биро 10 (1+9) баллов в 33 встречах.

«Благодарим Нэйтана Тодда за выступления в составе красно-белых и приветствуем в “Спартаке” Артемия Князева и Брэндона Биро — желаем нашим новичкам отличной игры и много побед!» — говорится в заявлении московского клуба.