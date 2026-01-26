Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.55
П2
3.84
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.51
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Малкин забил в 3-м матче подряд — «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в матче НХЛ с «Ванкувером» (3:2) на 6-й минуте с передачи Егора Чинахова и был признан третьей звездой.

Источник: Sports.Ru

Малкин продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке). Всего в 36 матчах сезона на его счету 40 (13+27) очков.

Сегодня за 16:01 у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 50% выигранных вбрасываний (1 из 2), полезность — «плюс 1».

