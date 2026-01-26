Малкин забил в 3-м матче подряд — «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх

Малкин продлил голевую серию до 3 игр (3+2 на отрезке). Всего в 36 матчах сезона на его счету 40 (13+27) очков.
Сегодня за 16:01 у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 50% выигранных вбрасываний (1 из 2), полезность — «плюс 1».
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше