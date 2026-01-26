Чинахов набрал очки в 3-м матче подряд — передача с «Ванкувером». У форварда 8+5 в 42 играх

Чинахов продлил результативную серию (2+1) до 3 игр.
Всего в 42 матчах сезона на его счету 13 (8+5) очков. В 13 играх за «пингвинов» после обмена из «Коламбуса» россиянин набрал 7 (5+2) баллов.
Сегодня за 16:33 у Чинахова ни одного броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 1».
