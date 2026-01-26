19-летний Сеннеке сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Калгари». Форвард «Анахайма» приблизился к Демидову в гонке бомбардиров среди новичков — 41 очко против 43

Гол 19-летнего американца в овертайме принес «Дакс» победу, его признали первой звездой встречи.
Сеннеке (19 лет 362 дня) впервые сделал хет-трик в лиге. Он стал вторым в списке самых молодых его авторов в истории клуба, уступив только Лео Карлссону (2023 год, 18 лет 319 дней).
В гонке бомбардиров среди новичков Беккетт (41 очко в 52 играх, 18+23) приблизился к лидеру — Ивану Демидову из «Монреаля» (43 в 52, 11+32).
При этом в гонке снайперов среди новичков Сеннеке вышел на первое место, обогнав форварда «Монреаля» Оливера Капанена (16 шайб в 52 играх).