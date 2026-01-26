Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.39
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.87
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в 5-м сезоне подряд. Он 3-й действующий игрок НХЛ с таким достижением и 3-й в истории «Колорадо» и «Квебека»

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

На счету 30-летнего канадца стало 88 (38+50) очков в 50 играх в сезоне.

Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (90 баллов в 53 играх, 32+58) при 3 матчах в запасе.

Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в регулярке в 8-й раз за карьеру. Он стал третьим игроком в истории, кому удалось это сделать в 5 или более сезонах подряд.

В список также входят Петер Штястны (9 сезонов подряд, 1980/81 — 1988/89) и Джо Сакик (5, 1989/90 — 1993/94, серия прервалась в сокращенном из-за локаута сезоне).

Также Маккиннон стал 3-м действующим игроком с такой серией. Он присоединился к Макдэвиду (10, 2016/17 — 2025/26) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 7, 2018/19 — 2024/25, в текущем сезоне — 45 ассистов в 50 играх).