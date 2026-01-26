Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в 5-м сезоне подряд. Он 3-й действующий игрок НХЛ с таким достижением и 3-й в истории «Колорадо» и «Квебека»

На счету 30-летнего канадца стало 88 (38+50) очков в 50 играх в сезоне.
Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (90 баллов в 53 играх, 32+58) при 3 матчах в запасе.
Маккиннон достиг отметки 50 ассистов в регулярке в 8-й раз за карьеру. Он стал третьим игроком в истории, кому удалось это сделать в 5 или более сезонах подряд.
В список также входят Петер Штястны (9 сезонов подряд, 1980/81 — 1988/89) и Джо Сакик (5, 1989/90 — 1993/94, серия прервалась в сокращенном из-за локаута сезоне).
Также Маккиннон стал 3-м действующим игроком с такой серией. Он присоединился к Макдэвиду (10, 2016/17 — 2025/26) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 7, 2018/19 — 2024/25, в текущем сезоне — 45 ассистов в 50 играх).