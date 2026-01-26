Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.39
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.23
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.87
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Сеннеке и Нелсон с хет-триками, Киндел с дублем — звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда — форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел с дублем в ворота «Ванкувера». Канадец стал первым новичком «Пингвинс» с 2007 года с 10+ голами за сезон в возрасте 18 лет.

Вторая звезда — форвард «Колорадо» Брок Нелсон с 3 шайбами в ворота «Торонто» (4:1). Хет-трик стал для 34-летнего американца 5-м за карьеру в регулярках и первым в составе «Эвеланш».

Первая звезда — форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 3 шайбами в ворота «Калгари» (4:3 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца первым в карьере в лиге. Он лидирует в гонке снайперов среди новичков в этом сезоне (18 шайб в 52 играх).