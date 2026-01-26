Сеннеке и Нелсон с хет-триками, Киндел с дублем — звезды дня в НХЛ

Первая звезда — форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке с 3 шайбами в ворота «Калгари» (4:3 ОТ). Хет-трик стал для 19-летнего канадца первым в карьере в лиге. Он лидирует в гонке снайперов среди новичков в этом сезоне (18 шайб в 52 играх).