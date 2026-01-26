Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.39
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» после победы над «Ванкувером» из-за похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин упал на скамейке команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2).

39-летний россиянин согнулся пополам после похлопывания по плечу. Ранее в этом сезоне нападающий пропустил 15 матчей из-за травмы плеча.

После игры главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным «все в порядке».

Малкин забил в 3-м матче подряд — «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх.

