Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» после победы над «Ванкувером» из-за похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке

39-летний россиянин согнулся пополам после похлопывания по плечу. Ранее в этом сезоне нападающий пропустил 15 матчей из-за травмы плеча.
После игры главный тренер «Пингвинс» Дэн Мьюз специально обратился к журналистам и сообщил, что с Малкиным «все в порядке».
Малкин забил в 3-м матче подряд — «Ванкуверу», став 3-й звездой. У него 13+27 в 36 играх.
