Более 190 друзей и родственников Киндела посетили матч «Питтсбурга» в Ванкувере. 18-летний форвард сделал дубль

Форвард «Пингвинс» Киндел сделал дубль и был признан первой звездой игры. На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 матчах в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 10».
Киндел вырос в Кокуитламе, который является частью городской агломерации Большого Ванкувера. Его родители Стив Киндел и Сара Маглио подготовили билеты для всех желающих. В результате на трибунах Rogers Place собралось 192 человека из его окружения.
"Это, конечно, потрясающе. Было много людей, которые были частью моей жизни долгое время и помогли мне оказаться здесь. Так что это здорово.
Здорово играть перед друзьями и семьей, приятно забить гол и одержать победу", — сказал Киндел.