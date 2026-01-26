Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
27.01
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
27.01
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
27.01
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
27.01
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Более 190 друзей и родственников Киндела посетили матч «Питтсбурга» в Ванкувере. 18-летний форвард сделал дубль

Более 190 друзей и родственников Бенжамина Киндела посетили гостевой матч «Питтсбурга» с «Ванкувером» (3:2).

Форвард «Пингвинс» Киндел сделал дубль и был признан первой звездой игры. На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 матчах в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 10».

Киндел вырос в Кокуитламе, который является частью городской агломерации Большого Ванкувера. Его родители Стив Киндел и Сара Маглио подготовили билеты для всех желающих. В результате на трибунах Rogers Place собралось 192 человека из его окружения.

"Это, конечно, потрясающе. Было много людей, которые были частью моей жизни долгое время и помогли мне оказаться здесь. Так что это здорово.

Здорово играть перед друзьями и семьей, приятно забить гол и одержать победу", — сказал Киндел.