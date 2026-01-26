Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Люзенков о камбэке с «Торпедо»: «Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что делают. Когда сравняли, то было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о волевой победе над «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

«Сибирь» победила клуб из Нижнго Новгорода, отыгравшись с 0:2. Команда забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода.

— Эмоциональная победа. Предполагали, что будет тяжело. Потому что скоростная команда, которая играет дома. Первый период по скоростям было все нормально, а потом начали удаляться.

Глупые удаления, особенно когда вшестером выскакиваем. Но это наши недоработки. Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что они делают. Когда сравняли, то было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко. Благодарен ребятам за эту игру.

— На что делали акцент во время тайм-аута, который длился полторы минуты?

— Тут в принципе очевидно. Естественно, хотели выпускать шестого игрока. Просто говорили, кто за какие ситуации отвечает, надо было выиграть вбрасывание и доставить шайбу под ворота. Просто и эффективно.

— За счет чего выиграли практически все вбрасывания в концовке?

— Сложный вопрос. В начале чемпионата у нас был момент, когда игрок все вбрасывания выиграл, а ключевое проиграл. Вот как тут быть? Это хоккей, это спорт.

— Счастливое стечение обстоятельств?

— Без удачи в спорте тоже не бывает. В этом тоже есть момент. Но ребята верили, это было видно по их глазам. Когда мы только первый гол забили, была реакция у ребят. Когда мы сравняли, то было понятно, что здесь можно что-то соорудить. Вошли в зону, простота, подставление… И еще одна шайба.

— Уилсон уехал, Локтионов еще не доехал. Получается, отряд не заметил потери бойцов?

— Я бы так тоже не говорил. Но складывается коллектив, который друг за друга играет. Ребята помогали в ситуациях в центре, когда плохо там действовали. Дальше будем смотреть.

— Череда удалений была — что это и как с этим бороться?

— Ответственность за удаления численного состава беру на себя. Мы должны четко подсказывать. Но в одном моменте парень сознался, что его захлестнули эмоции и хотел побыстрее выскочить на лед. Надо сдерживать себя, играть на команду. Это наши недоработки, — сказал Люзенков.

«Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2.