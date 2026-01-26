Ричмонд
Капризов с 3+6 — 1-я звезда недели в НХЛ, Кучеров с 2+6 — 2-я, Достал с 4 победами — 3-я

В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.

Источник: Спортс"

Первая звезда — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся 9 (3+6) очками в 4 играх.

Вторая звезда — нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 8 (2+6) баллов в 3 матчах недели.

Третья звезда — вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, одержавший 4 победы в 4 играх. Он отразил 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

