03:00
Рейнджерс
:
Бостон
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Исаков о 2:4 от «Сибири»: «Матч упущенных возможностей, при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4).

Источник: Спортс"

«Сибирь» победила клуб из Нижнего Новгорода, отыгравшись с 0:2. Команда забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода.

— Матч упущенных возможностей. Понятно, что при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать матч. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше.

— Можно сказать, что «Сибирь» удивила в концовке?

— Они сделали стандартный розыгрыш. Подняли шайбу наверх и сверху бросили с трафиком. Заслужили гол для себя этот, и дальше вы все видели.

— Не ожидали, что «Сибирь» пойдет дальше агрессивно?

— Это моменты. Мы постоянно об этом говорим. В игре все происходит очень быстро. Мы обязаны на все реагировать, но порой это очень сложно сделать. Конечно, ребята старались… Для нас это хороший опыт. Значит, это еще одни ситуации, в которых нам надо усилить игру.

— Ключевые вбрасывания были проиграны.

— У них неплохо этот иностранец на точке играет под 19-м номером. Он их и забрал.

— Можно сказать, что итог матча нелогичен?

— Здесь к этому надо относиться так: когда финальная сирена прозвучала, тогда надо говорить о результате, а когда ее еще нет, все имеют шансы на победу, — сказал Исаков.