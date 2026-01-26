Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Никитин о 4:2 с «Северсталью»: «Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости соперника и были конкурентоспособными»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче с «Северсталью» (4:2).

Источник: Спортс"

— Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости «Северстали» и были конкурентоспособными.

— Как оцените игру Дроздова, который набрал 3 очка (1+2) впервые за ЦСКА?

— Ребята оценили, отдали ему звание лучшего игрока. Энергия хорошая была от него, сделал много черновой работы. Главное, чтобы была стабильность.

— Скажите, удобно ли вам было бы играть с такой «Северсталью» в плей-офф?

— В своей карьере мы никогда не выбирали соперника — это себе дороже. Если ты хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно находится на том месте, на котором находится. Но мы фокусируемся на своей игре, — сказал Никитин.

ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне — сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе.