Никитин о 4:2 с «Северсталью»: «Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости соперника и были конкурентоспособными»

— Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости «Северстали» и были конкурентоспособными.
— Как оцените игру Дроздова, который набрал 3 очка (1+2) впервые за ЦСКА?
— Ребята оценили, отдали ему звание лучшего игрока. Энергия хорошая была от него, сделал много черновой работы. Главное, чтобы была стабильность.
— Скажите, удобно ли вам было бы играть с такой «Северсталью» в плей-офф?
— В своей карьере мы никогда не выбирали соперника — это себе дороже. Если ты хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно находится на том месте, на котором находится. Но мы фокусируемся на своей игре, — сказал Никитин.
ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне — сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе.