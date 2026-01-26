Никитин о 4:2 с «Северсталью»: «Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости соперника и были конкурентоспособными»

— В своей карьере мы никогда не выбирали соперника — это себе дороже. Если ты хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно находится на том месте, на котором находится. Но мы фокусируемся на своей игре, — сказал Никитин.