Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» — «Колорадо»

Шведский хоккеист, не принимавший из-за травмы участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:4), показал средний палец в камеру, когда в кадр трансляции попала ложа, в которой находился Нюландер.
"Нюландер показал неуместный жест, когда камера была направлена на него и его партнеров по команде в пресс-ложе. Этот жест был показан в прямом эфире во время трансляции игры.
Это напоминание о том, что кодекс поведения игроков распространяется на всю арену во время игр НХЛ и на все публичные ситуации во время матчей", — сказал старший вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос.