Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.50
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
2
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
10.75
X
3.69
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.61
П2
29.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.70
П2
3.74
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» — «Колорадо»

НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера на пять тысяч долларов.

Источник: Спортс"

Шведский хоккеист, не принимавший из-за травмы участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:4), показал средний палец в камеру, когда в кадр трансляции попала ложа, в которой находился Нюландер.

"Нюландер показал неуместный жест, когда камера была направлена на него и его партнеров по команде в пресс-ложе. Этот жест был показан в прямом эфире во время трансляции игры.

Это напоминание о том, что кодекс поведения игроков распространяется на всю арену во время игр НХЛ и на все публичные ситуации во время матчей", — сказал старший вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос.