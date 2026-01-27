Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами

Форвард записал на свой счет 53-ю и 54-ю передачи в нынешнем сезоне. Оба очка он набрал при игре в большинстве.
Матч против «Юты» Кучеров завершил с нейтральной полезностью, нанес пять бросков по воротам, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:20 (5:56 — в большинстве).
В этом сезоне Никита имеет в активе 80 (26+54) очков в 47 матчах чемпионата. Он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону (88) и Коннору Макдэвиду (91).
