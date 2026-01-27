Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Анахайм
5
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
31.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.79
П2
3.96
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:0).

Источник: Спортс"

Форвард записал на свой счет 53-ю и 54-ю передачи в нынешнем сезоне. Оба очка он набрал при игре в большинстве.

Матч против «Юты» Кучеров завершил с нейтральной полезностью, нанес пять бросков по воротам, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:20 (5:56 — в большинстве).

В этом сезоне Никита имеет в активе 80 (26+54) очков в 47 матчах чемпионата. Он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону (88) и Коннору Макдэвиду (91).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше