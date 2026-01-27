Ларионов о СКА: «119 минут не забивали, много для команды, которая обеспечена финансами. Я ищу ответ. Хотел бы выйти сам и забить, но я могу только на тренировке или с любителями»

— Пять поражений подряд, еще и мало заброшенных шайб. Почему?
— Мы ищем ответ на эти вопросы. Сказал после второго периода, что у нас 100 минут без голов. Для того, чтобы забивать голы, иметь шансы, нужно хотеть быть на пятачке, где есть угроза. Там должны включать рабочую этику. Этих качеств не хватает. Невозможно играть в хоккей, который вдали от ворот. Об этом говорится каждый день.
Сказал ребятам, что им дается возможность играть на крутой арене с сильными болельщиками. Сказал, что если будете стараться, все преодолеете. Знали, что «Локомотив» играет вязко в обороне. Просили, чтобы было больше бросков. Когда играешь против вязкой команды, хочется немножко упросить игру. К сожалению, то ли не слышат, то ли не могут, то ли какое‑то давление. Мне трудно понять.
119 минут не забивали, это много для команды, которая обеспечена финансами. Я ищу ответ. Хотел бы выйти сам и забить голы, но я могу выйти только на тренировке или с любителями.
— Миронов добавился в штаб. Что вынудило расстаться с предыдущими тренерами? Участвовал в переговорах Касатонов?
— Даже так. Даже туда пошли. Указание было руководства свыше, оно оправдано. Команда проигрывает, находится в турбулентной зоне. Они приняли решение, чтобы встряхнуть команду.
В плане приглашения Бориса Миронова, знаю его много лет, поиграл с ним на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити. Он просился ко мне еще в «Торпедо», у меня были другие планы. Он человек, который может передать опыт как игрок и тренер. Для него это первый матч, знакомство с командой. Я его представил команде перед игрой. Скажем так, первый блин комом.
Хочется быть оптимистом, что мы обернем все вспять. Убедим ребят, что всегда за плохими временами начинаются хорошие. Чтобы они начались, нужны усилия игроков, — сказал Ларионов.