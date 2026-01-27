Ларионов о СКА: «119 минут не забивали, много для команды, которая обеспечена финансами. Я ищу ответ. Хотел бы выйти сам и забить, но я могу только на тренировке или с любителями»

В плане приглашения Бориса Миронова, знаю его много лет, поиграл с ним на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити. Он просился ко мне еще в «Торпедо», у меня были другие планы. Он человек, который может передать опыт как игрок и тренер. Для него это первый матч, знакомство с командой. Я его представил команде перед игрой. Скажем так, первый блин комом.