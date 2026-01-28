Корешков о Глотове: «Срок восстановления еще неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лед»

Нападающий челябинской команды получил травму, ударившись головой об лед в матче с «Адмиралом» (3:1).
— Что вы скажете о психологическим состоянии вашего вратаря‑новичка Дмитрия Николаева? Почему он не задерживается в других клубах?
— Честно вам скажу, во вратарские дела никогда не лез. Есть тренер по голкиперам, он разбирается в этих темах намного глубже меня.
— Когда к вам приедут еще два новичка — Кисаков и Чайковски?
— В поездке их точно не будет. Надеемся, что они выйдут в домашнем матче — 4 февраля с «Ак Барсом». По крайней мерее, мы их ожидаем.
— А какое состояние Василия Глотова, который получил травму?
— Срок восстановления еще неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лед, а там посмотрим, — сказал Корешков.