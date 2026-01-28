Ричмонд
Корешков о Глотове: «Срок восстановления еще неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лед»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о состоянии Василия Глотова.

Источник: Спортс"

Нападающий челябинской команды получил травму, ударившись головой об лед в матче с «Адмиралом» (3:1).

— Что вы скажете о психологическим состоянии вашего вратаря‑новичка Дмитрия Николаева? Почему он не задерживается в других клубах?

— Честно вам скажу, во вратарские дела никогда не лез. Есть тренер по голкиперам, он разбирается в этих темах намного глубже меня.

— Когда к вам приедут еще два новичка — Кисаков и Чайковски?

— В поездке их точно не будет. Надеемся, что они выйдут в домашнем матче — 4 февраля с «Ак Барсом». По крайней мерее, мы их ожидаем.

— А какое состояние Василия Глотова, который получил травму?

— Срок восстановления еще неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лед, а там посмотрим, — сказал Корешков.