Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.30
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Ларионов о слухах про Тамбиева в СКА: «Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли, не будем на этом спекулировать. Стараюсь выполнять работу, а что будет дальше никто

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о возможном назначении Леонида Тамбиева в СКА.

Ранее появлялись разные сообщения, что 55-летний специалист может сменить Ларионова или войти в его штаб.

— Многие СМИ отправляют в СКА Тамбиева. Что скажете?

— Многие вещи, что происходят в прессе…. Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли. Не будем на этом спекулировать.

— Не ощущаете, что следующим на выход будете вы?

— Многие вещи, которые от меня не зависят, не могу комментировать. Опасаюсь или нет — это от меня не зависит. Стараешься выполнять работу каждый день, а что будет дальше никто не знает, — сказал Ларионов.

Во вторник СКА уступил «Локомотиву» дома со счетом 1:3 в FONBET чемпионате КХЛ. Петербуржцы проиграли пять матчей подряд.