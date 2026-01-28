Ларионов о слухах про Тамбиева в СКА: «Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли, не будем на этом спекулировать. Стараюсь выполнять работу, а что будет дальше никто

Ранее появлялись разные сообщения, что 55-летний специалист может сменить Ларионова или войти в его штаб.
— Многие СМИ отправляют в СКА Тамбиева. Что скажете?
— Многие вещи, что происходят в прессе…. Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли. Не будем на этом спекулировать.
— Не ощущаете, что следующим на выход будете вы?
— Многие вещи, которые от меня не зависят, не могу комментировать. Опасаюсь или нет — это от меня не зависит. Стараешься выполнять работу каждый день, а что будет дальше никто не знает, — сказал Ларионов.
Во вторник СКА уступил «Локомотиву» дома со счетом 1:3 в FONBET чемпионате КХЛ. Петербуржцы проиграли пять матчей подряд.