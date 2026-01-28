Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.54
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.30
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.20
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Минское «Динамо» предлагало Лайла и еще несколько игроков за Яшкина. «Ак Барс» отказался

Минское «Динамо» предлагало защитника Брэди Лайла и еще несколько игроков в обмен на нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Спортс"

«Минчане предложили список из нескольких молодых игроков. А из тех, кто может выступать сейчас в КХЛ — это защитник Брэди Лайл. Но “Ак Барс” идти на такой обмен не захотел.

Вообще у Яшкина нет никаких разногласий с главным тренером клуба Анваром Гатиятулиным. Только рабочие моменты", — сообщил источник, приближенный к ситуации.

Лайл набрал 8 (1+7) очков в 34 матчах при полезности «+4» в этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

Яшкин набрал 25 (15+10) баллов при полезности «плюс 11» в 43 играх.

«Динамо» Минск предлагало «Ак Барсу» права на Колячонка за Яшкина («Бизнес Online»).