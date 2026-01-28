Минское «Динамо» предлагало Лайла и еще несколько игроков за Яшкина. «Ак Барс» отказался

«Минчане предложили список из нескольких молодых игроков. А из тех, кто может выступать сейчас в КХЛ — это защитник Брэди Лайл. Но “Ак Барс” идти на такой обмен не захотел.
Вообще у Яшкина нет никаких разногласий с главным тренером клуба Анваром Гатиятулиным. Только рабочие моменты", — сообщил источник, приближенный к ситуации.
Лайл набрал 8 (1+7) очков в 34 матчах при полезности «+4» в этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Яшкин набрал 25 (15+10) баллов при полезности «плюс 11» в 43 играх.
«Динамо» Минск предлагало «Ак Барсу» права на Колячонка за Яшкина («Бизнес Online»).