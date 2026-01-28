Третьяк о Василевском и Сорокине: «Я сам всегда хотел сыграть “на ноль”, это особая победа для вратаря. Мы очень радуемся, когда наши голкиперы показывают хорошую игру в НХЛ»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в ночь на вторник провел «сухой» матч против «Юты» (2:0), отразив 28 бросков. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал шатаут при 21 отраженном броске в игре против «Филадельфии» (4:0).
«Я всегда сам хотел сыграть “на ноль”, потому что это особая победа для вратаря. Конечно, это командная победа, но когда вратарь не пропускает ни одной шайбы — это большая его заслуга.
В таком случае это как двойная победа для тебя, поэтому мы очень радуемся, когда наши вратари на таком высоком уровне в НХЛ показывают хорошую игру. Пожелаем им и дальше держать такую планку", — сказал Третьяк.