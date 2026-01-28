Ларионов о серии поражений СКА: «Игроки должны выполнять работу честно, если нет страсти, это заметно. Могу взять ответственность, сказать, что я плохой тренер, не даю кому‑то играть. Это не так»

Во вторник петербуржцы уступили «Локомотиву» в FONBET Чемпионате КХЛ (1:3). Это пятое поражение СКА подряд.
— Нет ли ощущения, что теряете контроль над командой?
— Не думаю, что теряю. Могу взять на себя ответственность и сказать, что команда проигрывает, я плохой тренер, не даю кому‑то играть. Это не так. Игрок, выходящий на лед, должен делать свою работу честно. Если это нечестно, это видно невооруженным взглядом. Можно увольнять наставника, помощника, игроки должны выполнять работу честно. Можно проиграть. Но если нет страсти, это заметно. Особенно нам, тренерам.
— Согласовали кандидатуру Бориса Миронова с руководством?
— Нет. Спросили, есть ли кандидатура. Когда сезон подходит к концу, найти специалиста, который в наличии, не так просто. Я предложил, позвонил Борису. Он сказал, что с удовольствием приедет до конца сезона. Не сомневаюсь, что как только он войдет в команду, многие вещи поправим.
— Будет еще усиливаться тренерский штаб?
— Если будут специалисты, которые могут помочь, то почему нет? — сказал Ларионов.