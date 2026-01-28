Ричмонд
Матч-центр
«Нью-Джерси» обменял Палата и 2 драфт-пика в «Айлендерс» на Цыплакова

«Нью-Джерси» обменял форварда Ондржея Палата и 2 драфт-пика в «Айлендерс» на форварда Максима Цыплакова.

Клуб с Лонг-Айленда получил выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2026, а также выбор в 6-м раунде драфта-2027.

34-летний Палат в текущем сезоне набрал 10 (4+6) очков в 51 игре в сезоне при полезности «минус 6». Его контракт с со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6 миллионов долларов действует до завершения сезона-2026/27.

Напомним, что двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» выступал за «Девилс» с 2022 года.

27-летний Цыплаков записал в актив 2 (1+1) балла в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». Его контракт с кэпхитом 2,25 млн долларов также действует до окончания сезона-2026/27.